“Tentei escapar, ela me pegou” diz atriz Beth Goulart depois de testar positivo para a covid-19 

Beth Goulart contraiu a covid-19. A atriz confirmou a informação em suas redes sociais, mostrando o teste positivado, mesmo após tomar as quatro doses da vacina.

“Meus queridos tentei escapar o máximo que pude, mas a covid me pegou. Graças a Deus tomei as 4 doses da vacina. Muita dor de garganta, mas já estou medicada. Vou dando notícias”, contou Beth.

Beth também pediu que as pessoas sigam se cuidando e se protegendo. De máscara, ela ainda escreveu: “Protejam-se o vírus ainda está entre nós”.

Muita gente famosa comentou na página da atriz. Sonia Abrão, que acaba de ter alta hospitalar após vencer a doença e também uma pneumonia, escreveu: “Você vai ficar bem, Beth! Eu, com 3 doses, zerei a Covid em 1 semana! Você, com as 4 doses tomadas, vai tirar de letra!!!”.

“Melhoras Rapidíssimas Amadaaa”, escreveu Nany People.

“Querida, espero que fique logo boa. Um beijo carinhoso”, disse Daniela Mercury.

AMOR DE MÃE

No dia 08 de maio deste ano, quando comemorou-se o Dia das Mães, Beth Goulart falou sobre a data e que o amor dedicado a um filho e recebido por uma mãe é algo inexplicável. Beth Goulart, filha dos saudosos atores Nicette Bruno e Paulo Goulart, postou um vídeo no sábado, 07 de maio, em suas redes sociais, falando sobre a importância da uma mãe em nossas vidas.

“O Dia das Mães está chegando e isso me faz pensar na força desse amor que a gente recebe das nossas mães. Como é importante! É nosso primeiro grande amor na vida e é um amor que vai nos impactar em todas as nossas outras relações. Como a mãe é uma figura definitiva na nossa existência, como referência, orientação de caminho, espelho e autoconhecimento, porque com o tempo a gente ficando cada vez mais parecidas com nossas mães. Isso eu acho que é uma qualidade, porque nós vamos percebendo traços de tudo que ela nos ensinou, nós vamos reconhecendo características dela em nós”, começou a atriz.

Beth falou ainda de ancestralidade e do caminho traçado pelas mães: “E eu acho isso muito bonito, acho que é uma força atávica que fica marcada em nós, uma ancestralidade que fica presente nas nossas células, no nosso coração, na nossa mente, na nossa memória… Que nos faz ser quem somos.”

Na legenda do vídeo, Beth Goulart cita uma frase da grande escritora Cora Coralina: “Mãe, Renovadora e reveladora do mundo. A humanidade se renova no teu ventre”.

Beth Goulart é mãe de João Gabriel Carneiro, de 39 anos.

Fonte: O Fuxico