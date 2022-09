Tentativa de paquera: Golpe do pix termina com: “largo o golpe para ficar com você”

- Publicidade -

Estudante de Bauru, interior de São Paulo, Priscila Campolim de Campos levou uma cantada de criminoso que tentava aplicar o Golpe do PIX nela. Ele teria desistido do crime ao ficar encantado com a foto de perfil da moça.

A mulher contou que logo que recebeu as mensagens percebeu se tratar de golpe pela forma como o texto foi escrito. O golpista tentou se passar por representante de banco.

Então, a jovem respondeu de forma a demonstrar que sabia que era um golpe. Isso deixou o criminoso irritado, que retrucou, confessando ter clonado o cartão da vítima ao menos duas vezes.

Na sequência, a estudante disse ao portal G1 que o golpista enviou várias informações pessoais dela. Assim, ela o questionou onde ele conseguiu tudo aquilo.

Logo, o criminoso começou a enviar a primeira cantada, o que espantou a moça:

“Nossa Pri. Mas você é uma gatinha hein. Manda uma foto sua para eu ver. Pri, vem se envolver ‘bb'”, disse à estudante.

Então, Priscila disse que enviou uma foto para ver até onde a conversa iria chegar. Logo o homem desistiu da ideia de aplicar golpe.

“Você é loirinha mesmo. Jesus amado, até largo o golpe para ficar com você. Desculpa aí amiga. ‘Nóis’ tá na luta. Não sabe quem é quem. Você tem entendimento. PIX tá bloqueando. Civil tá atrás. Tá puxado”, disse.

Por fim, o suspeito pediu ‘desculpa por qualquer coisa’ e disse que iria para o ‘próximo’. “Quem sabe alguém faz o PIX hoje”. Depois disso, os dois não se falaram mais.