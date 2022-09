Temperaturas instáveis marcam semana no país com várias ocilações; Confira

- Publicidade -

A última semana de setembro, que marca o começo da primavera no Hemisfério Sul, deve ser de tempo ameno e chuvoso na maior parte do país. Segundo a MetSul, há previsão de chuva no Sudeste e Centro-Oeste na próxima semana, o que deve contribuir para que as temperaturas fiquem mais amenas e abaixo da média.

O serviço de meteorologia explicou que isso ocorre devido à persistência do La Niña durante a primavera, levantando a possibilidade de que o “inverno tardio” seja registrado nesta e nas próximas semanas. Em São Paulo, a semana começa um pouco mais quente do que no fim de semana, mas o tempo deve oscilar ao longo dos dias.

De acordo com o Climatempo, há quatro alertas para mudanças bruscas de temperatura na cidade. O primeiro alerta vale para a segunda-feira (26), quando a máxima deve ser de 20ºC e a mínima de 15ºC; há outro na quarta-feira (28), quando a mínima deve ser de 14ºC e a máxima de 18ºC, um terceiro na quinta-feira (29), quando a mínima prevista é de 16ºC e a máxima de 28 e a máxima de 28ºC e no sábado (1), quando o frio deve voltar, com termômetros variando entre os 14ºC e 20ºC.

A semana deve ser chuvosa na cidade até a quinta-feira (29). Segundo a MetSul, a previsão é de que 37,2 milímetros de precipitações sejam registrados. No resto do Sudeste, a oscilação de tempo não deve ser sentida. Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória devem ter registro de pancadas de chuva até quinta-feira, com máximas acima dos 25ºC e mínimas em torno dos 19ºC ao longo da semana.

Centro-Oeste No Centro-Oeste, há previsão de chuva em todas as capitais até a quinta-feira, inclusive em Goiás e no Distrito Federal, que foram castigados pelas precipitações e ventos na semana passada. A temperatura, porém, deve ser mais alta durante a semana na região, especialmente em Cuiabá, que deve ter máxima de 37ºC e mínima de 25ºC na segunda-feira (26). Nordeste Na região Nordeste, que tem menor registro de chuvas no período da primavera, a semana deve ser de estabilidade nos estados.

A possibilidade de chuva até a quinta-feira (29) também vale para Salvador, mas a capital soteropolitana deve ter precipitações matinais com menor proporção no período. Ao longo da semana, as temperaturas devem variar entre 23ºC e 27ºC. Segundo o Climatempo, no Recife, a previsão para a semana é de que as temperaturas fiquem entre 24ºC e 27ºC, com possibilidade de pancadas rápidas de chuva.

Sul No sul, que chegou a registrar neve nos primeiros dias da primavera, o tempo deve continuar ameno e com pancadas de chuva fracas a moderadas nas três capitais. Em Curitiba, a segunda-feira (26) começa com frio e chuva fraca, com termômetros indo dos 15ºC aos 23ºC. De terça-feira (27) a domingo (2), a mínima deve ficar acima dos 13ºC e as máximas vão variar entre 16ºC (na quinta-feira) e 26ºC (no domingo).

As pancadas de chuva só devem dar trégua no domingo. Em Florianópolis e Rio Grande do Sul, o termômetro deve registrar mínimas acima dos 13ºC e as máximas podem chegar aos 25ºC. Na capital catarinense, a chuva leve deve ser presente toda a semana.

Na capital gaúcha, o sol deve ficar entre nuvens na maior parte da semana e chuva isolada com raios deve ser registrada na quinta-feira.

Fonte/ Portal UOL