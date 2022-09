Tecnologia e inovação chegam à Expo Juruá através do SEBRAE Acre

O Sebrae no Acre participa da Expoacre Juruá com um espaço voltado a inovação, tecnologia, sustentabilidade e agronegócio. Os visitantes poderão visitar a Serra do Divisor, o Croa e a aldeia Puyanawa usando um óculos de realidade virtual. Podem também levar suas crianças para participar de atividades lúdicas com a Educação Empreendedora. Na área de tecnologia e inovação tem a exposição de startups que apresentam seus produtos que fazem parte do projeto Inova Amazônia. Empresas que são acompanhadas pelo Sebrae e que são casos de sucesso também participam do espaço e um robô de quase três metros faz a alegria do publico com apresentações durante a noite. Além é claro do agronegócio que destaca a piscicultura, a horticultura, fruticultura e a mandiocultura.

Para o Superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, a retomada da Expoacre Juruá é uma grande oportunidade para os empresários. “É um momento muito importante para que a gente consiga levar possibilidades e oportunidades para os pequenos negócios e pequenos agricultores e realizar negócios, é isso que a gente espera, é pra isso que estamos trabalhando com transparência e qualidade, temos uma equipe grande do Sebrae trabalhando direto para oferecer condições de movimentar a economia de Cruzeiro do Sul.

Fonte/ A Gazeta do Acre