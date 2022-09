Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira pede alta indenização em processo contra  Mauro Cezar

- Publicidade -

Um dos principais treinadores do futebol brasileiro, Abel Ferreira, multicampeão pelo Palmeiras, pouco coleciona polêmicas fora do campo.

Todavia, agora, o treinador teria aberto, de acordo com o O Globo, um processo contra o jornalista Mauro Cezar Pereira, pela fala do comentarista sobre “visão de colonizador”. Abel alega ter sido vítima de injúria e, além de uma retratação pública de Mauro, pede uma indenização de cerca de 50 mil reais por parte do jornalista.

Enquanto aguarda o desfecho desta história, Abel, que nas últimas horas recebeu uma proposta do Brighton, segue comandando o Palmeiras e caminhando a passos largos para conquistar o seu primeiro título de Brasileirão.

Atualmente, o Verdão está 8 pontos a frente do segundo colocado, o Internacional. Restam 12 jogos para o encerramento do Brasileirão.

Ou seja, apesar do alviverde ter sido eliminado das Copas, a temporada ainda pode se encerrar de forma bastante positiva.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil