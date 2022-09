Taiwan: Terremoto atinge sudeste e alerta de tsunami é emitido

- Publicidade -

Um terremoto de 6,9 ​​de magnitude atingiu o sudeste de Taiwan neste domingo (18/9), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Além dos danos materiais, como pontes rachadas e vagões de trem descarrilados, a Agência Meteorológica do Japão emitiu alertas de tsunami, que são possíveis ao longo das costas em um raio de 300 quilômetros do tremor.

O terremoto ainda causou o colapso de um prédio de três andares no município de Yuli, no condado de Hualien. De acordo com as últimas atualizações da Agência Central de Notícias (CNA) oficial da ilha, as pessoas que ficaram presas sob os escombros já foram resgatadas do prédio.

O terremoto ocorreu como resultado de uma falha de deslizamento em profundidade rasa, perto do limite da placa entre as placas do Mar das Filipinas e da Eurásia na costa sudeste de Taiwan.

Taiwan fica em uma região de tectônica complexa perto da interseção de três grandes placas tectônicas — a placa do Mar das Filipinas a leste e sudeste, a placa da Eurásia a norte e oeste e a placa de Sunda a sudoeste. A localização do terremoto de 18 de setembro de 2022 fica ao sul da zona de subducção de Ryukyu, perto do limite da placa entre as placas do Mar das Filipinas e da Eurásia nesta região.

Por causa de sua localização no limite das placas, Taiwan geralmente experimenta terremotos moderados a grandes.

Trem descarrilado

Cerca de 20 passageiros foram evacuados depois que um trem descarrilou na área, mas não houve vítimas do incidente, disse a Administração Ferroviária de Taiwan.

Quando o trem estava passando pela estação, foi atingido por detritos que caíram do dossel, fazendo com que descarrilasse. Seis dos vagões saíram dos trilhos, mas os 20 passageiros saíram ilesos. O tráfego ferroviário ao longo da rota foi suspenso.

