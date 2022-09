Tá calor: homem completamente pelado anda pelas ruas, entra em lanchonete e mobiliza polícia; Veja vídeo

- Publicidade -

Uma cena inusitada e constrangedora foi presenciada por moradores de Juína, cidade de Mato Grosso a 240 km de Vilhena. O caso foi registrado na manhã de ontem (segunda-feira, 26). Um homem foi filmado transitando pela cidade completamente nu.

Ele andava tranquilamente pela rua e pelos estabelecimentos da cidade. Inclusive, parou em uma lanchonete e foi fotografado sentado no banco perto do balcão sem nenhuma veste.

O vídeo foi publicado na página “Tá querida” e recebeu inúmeros comentários. Alguns de reprovação, mas a grande maioria deles fazendo referência ao forte calor registrado em todo o Estado vizinho.

“Gente me desculpem, mas não vou julgar ele não, um dia desses eu estava vindo do serviço e eu juro por Deus que me deu vontade de tirar a roupa na rua tbm (sic)”, comentou uma seguidora da página.

A Polícia foi chamada e encaminhou o rapaz para uma unidade de saúde. A família disse que ele faz uso de entorpecentes.

A reportagem sobre o caso veiculada em uma emissora de TV de MT informou que o homem nu sofre de transtornos psiquiátricos e estaria em uma espécie de surto.

Veja vídeo: