Susto no ar: Avião com destino ao Brasil solta faíscas após decolar em Nova York

Os passageiros do voo UA149, da United Airlines, levaram um susto na madrugada desta quinta-feira, 22. A aeronave que tinha São Paulo como destino soltou faíscas logo após decolar no aeroporto de Newark, em Nova York, nos Estados Unidos.

O site Flightradar24 divulgou imagens da rota do avião, que chegou a 24 mil pés, deu cinco voltas no oceano e acabou retornado para a cidade norte-americana.

Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que as faíscas foram registradas. Uma placa de metal também teria sido encontrada perto do local da decolagem do avião, segundo o perfil @variablecraft.

Em nota, a United Airlines afirmou que a aeronave teve um problema mecânico e que todos os passageiros desembarcaram em segurança.

Fonte: Terra