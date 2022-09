Suspeitos de assaltar banco no interior do estado são presos; três foram baleados pela PM

- Publicidade -

Na tarde desta sexta-feira (23), quatro homens foram presos depois de realizar um assalto a banco na cidade de Santa Maria do Sapucaí, no Sul de Minas. Os suspeitos fugiram em direção a Belo Horizonte e foram presos depois de um confronto com a polícia, no bairro Universitário, na capital.

A Polícia identificou o carro utilizado pelos homens e, durante a abordagem, houve troca de tiros. Três suspeitos foram feridos sem gravidade e encaminhados para o hospital João XXIII. O outro homem que estava com o grupo foi detido pela PM