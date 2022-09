Suspeito de envolvimento em morte de bebê baleado durante tiroteio é preso pela polícia

- Publicidade -

Um homem de 27 anos foi preso nesta sexta-feira (2) suspeito de envolvimento na morte de um bebê de nove meses que foi vítima de bala perdida no Bairro Pici, em Fortaleza, durante um tiroteio no dia 20 de agosto. Outras pessoas foram baleadas e sobreviveram. A prisão aconteceu no Bairro Barra do Ceará.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso após um mandado de prisão temporária que havia sido solicitado pela autoridade policial ao Poder Judiciário. Ele já possui passagens por roubo e corrupção de menor.

Após a prisão, o homem foi conduzido para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) onde o mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado foi cumprido. Agora, ele encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que segue realizando buscas no intuito de identificar e localizar outros suspeitos do crime.

O crime

Na noite do dia 20 de agosto, dois homens, com passagens por integrar organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo, corrupção de menores, ameaça no contexto de violência doméstica, resistência, desacato e desobediência, e um bebê de nove meses foram atingidos por disparos de arma de fogo.

Duas das vítimas, entre elas a criança, foram socorridas, mas o bebê não resistiu aos ferimentos e morreu. A terceira vítima lesionada não procurou atendimento médico.

Denúncias

A Secretaria da Segurança afirma que a população que tem pistas sobre o caso ou informações que possam levar à prisão dos criminosos podem colaborar fazendo denúncias por meio do número de telefone 181, o Disque-Denúncia, ou para o (85) 3101-0181, o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, da delegacia responsável pela investigação do caso, que também é o WhatsApp do Departamento.

As denúncias podem ser feitas de forma sigilosa.

Fonte: G1