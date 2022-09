Suposta dinamite é encontrada em materiais recicláveis

- Publicidade -

Uma suposta bomba foi encontrada num barracão de recicláveis de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (20). O local foi isolado pela Polícia Militar. Uma equipe do esquadrão antibombas do Bope, de Curitiba, foi enviada a Foz do Iguaçu para averiguar o artefato.

Conforme a Polícia Militar, o objeto chegou junto com materiais recicláveis que foram recolhidos durante o dia pela equipe de recicladores nos bairros Jardim São Paulo e Campos do Iguaçu. O material foi todo levado para o barracão, que fica na Vila Portes.

Quando um dos recicladores abriu uma das sacolas, para triar o material que tinha dentro, encontrou o objeto suspeito, no formato de uma dinamite e com um suposto relógio preso a ela. Imediatamente a equipe acionou a PM, que isolou o local e acionou o esquadrão antibombas.

Ainda não se sabe a origem exata da bomba, já que pode ter vindo de qualquer imóvel do Jardim São Paulo e do Campos do Iguaçu.