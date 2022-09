Suposta desavença política acaba em tragédia em bar

- Publicidade -

Um homem morreu após ser esfaqueado dentro de um bar na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, no último sábado (24). A vítima foi identificada como Hildor Henker, de 34 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, divulgadas pelo g1, o crime aconteceu por volta das 16h30. Hildor e o criminoso, de 58 anos, estavam bebendo juntos, mas se desentenderam e começaram a discutir.

Segundo testemunhas, durante o bate-boca, o suspeito teria dado um tapa na cara da vítima, que o segurou pelo pescoço e o arrastou para fora do bar.

Quando ambos voltaram para dentro do estabelecimento, Hildor já estava ensanguentado. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Rio do Sul, mas não resistiu e morreu no domingo (25).

O criminoso embarcou em um veículo logo depois de desferir a facada e fugiu. Até a manhã desta segunda-feira (26), a polícia ainda não havia o localizado.

Suspeita de desavença política

A polícia tenta entender o que motivou a facada. Foi descartada a possibilidade de os envolvidos serem parentes. Uma das suspeitas é de que eles tenham se desentendido por uma desavença política.

De acordo com informações passadas à NSC TV pelo delegado Juliano Tumitan, responsável pelo caso, Hildor estava vestido com uma camisa de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto o suspeito seria um conhecido simpatizante do PT.

“A gente vai determinar [a motivação] por duas testemunhas que vão ser ouvidas agora no final da manhã e início da tarde”, relatou Juliano.

Fonte/ Portal Yahoo.com