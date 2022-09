Sub-17: Técnica da seleção acreana de vôlei feminino exalta atletas e vê geração com futuro promissor

- Publicidade -

Erlane Mota avalia participação no Campeonato Brasileiro de Seleções da categoria – 2ª divisão, destaca que foi primeira competição oficial das jovens e acredita em evolução

O Acre foi sede do Campeonato Brasileiro de Seleções Feminino Sub-17 – 2ª divisão neste mês de setembro e, representado por uma equipe formada por atletas com idade entre 11 e 15 anos, acabou tendo uma campanha ruim e terminando na última colocação com sete derrotas em sete jogos e nenhum set vencido.