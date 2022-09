Sub-15 terá choque de invictos; Rio Branco e Andirá fazem a preliminar

- Publicidade -

O estádio Florestão será palco na tarde deste sábado (24) de rodada dupla pelo Campeonato Acreano de Futebol Sub-15. O primeiro duelo começa a partir 14h40 com o duelo Andirá e Rio Branco, em confronto válido grupo B. O Morcego entra em campo defendendo a liderança da chave, após vitória na estreia sobre o Acre Esporte por 7 a 0. Por outro lado, o Rio Branco busca a primeira vitória na competição para pensar em classificação, após a derrota na estreia para o Galvez por 1 a 0.

Na sequência, às 16h, as equipes do Grêmio Xapuriense e Plácido de Castro buscam sua segunda vitória no torneio para encaminhar classificação à próxima fase da competição. O primeiro estreou com vitória acachapante sobre a Adesg por 8 a 0, enquanto o segundo, superou o Recriança nas cobranças de penalidades.

Regulamento

Conforme aprovado pelos dirigentes dos clubes participantes, na 1ª fase da competição as equipes foram divididas em três grupos. Os grupos A e B contam com a presença de quatro equipes na chave, enquanto o grupo C será composto por cinco integrantes. Os participantes nesta fase da competição jogam entre si, classificando-se o 1º e o 2º colocados nas chaves A e B e ainda um 3º melhor em pontuação envolvendo as equipes das duas chaves. Outras três equipes classificadas às quartas-de-final virão da chave C.

