Sub-15: Andirá e Grêmio Xapuriense estreiam com grande vitória

Grêmio Xapuriense e Andirá largaram bem na corrida pelo título de campeão Campeonato Acreano de Futebol Sub-15. Na tarde deste sábado (10), no estádio Florestão, as duas equipes estrearam com o pé direito na competição, goleando a Adesg e o Acre Esporte, respectivamente.

No primeiro duelo, válido pelo grupo A, o Grêmio Xapuriense não encontrou resistência para superar a fragilidade da Adesg e vencer pelo placar elástico de 8 a 0.

No jogo de fundo, em confronto pelo grupo B, o favorito Andirá encontrou resistência apenas nos primeiros minutos 12 minutos de partida furar a defensiva do Acre Esporte e vencer o duelo por 7 a 0. Os gols da vitória elástica do time andiraense foram anotados pelo jogadores: Campinas, Ian Lucas, Eduardo Borges, Vinicius, Caio (contra),

Kayke Negreiros e Jorge Luis.

Prossegue

O Campeonato Acreano de Futebol Sub-15 prossegue na próxima quarta-feira (14) com duas partidas no estádio Florestão. O primeiro duelo será entre Bangu e Joia de Cristo, às 14h40. Na sequência, às 16h, o Atlético Acreano recebe a equipe do Sena Madureira.

Regulamento

Conforme aprovado pelos dirigentes dos clubes participantes, na 1ª fase da competição as equipes serão divididas em três grupos. Os grupos A e B contam com a presença de quatro equipes na chave, enquanto o grupo C será composto por cinco integrantes. Os participantes nesta fase da competição jogam entre si, classificando-se o 1º e o 2º colocados nas chaves A e B e ainda um 3º melhor em pontuação envolvendo as equipes das duas chaves. Outras três equipes classificadas às quartas-de-final virão da chave C.

Veja os grupos:

Grêmio Xapuriense, Adesg, Plácido de Castro e Recriança (Grupo A); Andirá, Acre Esporte, Rio Branco e Galvez (Grupo B); Atlético Acreano, Sena Madureira, Independência, Bangu e Joia de Cristo (Grupo C).

