Sob forte calor, criança morre após ser esquecida por 7 horas em carro

Uma menina de apenas 2 anos morreu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, depois de ser esquecida dentro de um carro. A pequena ficou presa por ao menos 7 horas sob um calor escaldante, na terça-feira (30/8). O veículo estava estacionamento em frente à casa onde ela morava.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, o caso ocorreu em Franklin Township. A criança teria sido achada por vizinhos, que acionaram a polícia. Os pais logo foram contatados e a mãe da vítima chegou a desmaiar.

Ela precisou ser levada a um hospital após o desmaio. Vizinhos relataram às autoridades que o casal “são ótimos pais”. “Eu os via sendo muito amorosos e apaixonados pelas filhas”, declarou uma pessoa próxima à família.

Outro vizinho, identificado como Alex Krstavski, porém, se mostrou revoltado com a situação. “Como isso pode acontecer? Como você esquece? Já esqueci coisas no carro, mas como se esquece uma criança?”, disparou. Um buquê de flores foi deixado no local da tragédia.