Site que associa Bolsonaro a Hitler é tirado do ar pelo Tribunal Superior Eleitoral

“A utilização de página na internet, sem qualquer relação com partido, coligação ou candidata e candidato, caracteriza manifesta ilegalidade, exigindo-se a imediata suspensão do acesso. Tem-se que o sítio foi criado com a finalidade de induzir o eleitor em erro ao ser criado com endereço eletrônico com o nome do candidato e com a seguinte mensagem: ‘Ameaça ao Brasil’”, escreveu a ministra na decisão.

Em 31 de agosto, o ministro da Justiça, Anderson Torres, requisitou à Polícia Federal que investigue quem são os responsáveis por alimentar o site com duras críticas e ofensas contra o presidente. Após viralizar, o site chegou a sair do ar, no entanto, voltou a funcionar no dia 6 de setembro. Na decisão, a ministra estabeleceu o prazo de 24 horas para a efetiva derrubada do site sob pena de fixação de multa pelo não cumprimento da decisão.