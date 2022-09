Sistema digital dará controle para lutadores e fãs de Karate Combat

- Publicidade -

O Karate Combat anunciou esta semana que será a primeira liga esportiva a adotar o sistema de Organização Autônoma Descentralizada (ou DAO, em inglês).

Integrante do universo das criptomoedas, o planejamento entrará em vigor a partir de dezembro. Para isso, a marca lançou o token (representação eletrônica de um ativo real para negociações de bens) denominado $KARATE.

Quanto mais ‘moedas de troca’, ou seja, tokens, que você tiver mais terá controle e autonomia para ajudar a definir os rumos tomados pelo Karate Combat.

Com isso, poderá opinar em orçamentos, locações de eventos, estratégias de marketing, mudanças de regras e, dentro dos limites estabelecidos pelo grupo de operações, contratos de lutadores e casamentos de lutas.

“Desde o início, o Karate Combat foi pioneiro em novos conceitos de entretenimento esportivo, desde o design exclusivo do nosso pit (arena) e nossa produção virtual inovadora, utilizando o Unreal Engine (cenários digitais)”, disse o presidente do Karate Combat Adam Kovacs.

“O mundo esportivo deve evoluir sempre para aumentar o engajamento com a nova geração de fãs que cresceram com as mídias sociais. Eles querem ser participantes ativos da ação, ao invés de espectadores passivos. Quando os lançarmos o novo sistema, nossos fãs e lutadores terão plena autonomia, fornecendo níveis incomparáveis de interação e engajamento”, completou.

Em breve, o Karate Combat distribuirá metade dos tokens $KARATE para seus lutadores e fãs, por meio de plataformas de cripto como AirDrop e Hedera. Também haverá um novo aplicativo que, além de diversos serviços de mídia e apostas, permitirá a comunidade reivindicar os tokens.

O próximo evento da organização será o KC36, que acontecerá dia 29 de outubro, no Universal Studios, em Orlando (EUA). O carateca brasileiro Bruno Souza enfrentará o ex-campeão dos leves Edgars Skrives (Letônia) no confronto principal.

No Brasil, o Karate Combat pode ser assistido grátis e ao vivo em todas as plataformas digitais da marca, além de ser transmitido pelo canal Combate (confira a grade de programação).

Fonte/ Portal yahoo.com