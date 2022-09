Suspeito que ameaçava LULA teve o celular apreendido por determinação da Justiça

- Publicidade -

A Justiça de São Paulo determinou a apreensão do celular de um morador de Catanduva, suspeito de ser o responsável por ameaças de morte feitas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos dias 24 de março, 5 de abril e 7 de abril.

No mês de março, sob o pseudônimo de Luiz Carlos Prestes, uma pessoa mandou uma mensagem aos canais de comunicação do PT (Partido dos Trabalhadores) dizendo que o petista deveria desistir da eleição “porque a morte o ronda em sua campanha”, informou a reportagem.

“E você vai ter a morte mais estúpida de todos aqueles que você mandou matar: Celso Daniel, Toninho do PT, Eduardo Campos, Teori Zavascki, Ricardo Boechat etc. Porque você vai ser morto por um militante do próprio partido, um companheiro. E, quando forem investigar a sua morte, verão a ficha dele, filiado em seu partido.”

De acordo com a investigação, no mês de abril, as ameaças foram enviadas por meio de um outro endereço de email: [email protected]

Ainda segundo o jornalista Rogério Gentile, o responsável afirmou que iria eliminar Lula, e disse que o crime aconteceria em São Paulo. Além disso, disse que poderia ser feito por meio de uma explosão, de uma facada ou de envenenamento.

Por conta da quebra do sigilo do e-mail, a polícia conseguiu o nome do suspeito. O homem já teria disputado eleições em Catanduva, concorrendo ao cargo de vereador.

Com a ordem da Justiça, a polícia agora vai buscar elementos que confirmem ou não ser ele o responsável pelas ameaças ao ex-presidente.

Fonte/ Portal Yahoo.com