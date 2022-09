Sipam prevê altas temperaturas em todo o estado neste domingo

- Publicidade -

Todo o estado do Acre estará com nebulosidade variando poucas nuvens a parcialmente nublado e com previsão de precipitação em pontos isolados. A previsão será de mais um dia quente e de temperaturas estáveis, pancadas de chuvas isoladas ocorrerão e serão mais concentradas no setor leste e norte do estado.

Veja como ficam as temperaturas nas regionais:

Alto Acre

As temperaturas na regional do Alto Acre: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, oscilam entre a mínima de 24°C e a máxima de 36ºC.

Baixo Acre

Para as cidades de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, e Rio Branco, a previsão é que a mínima seja de 24º C e a máxima de 36º.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves 22ºC e 33°C.

Vale do Purus

Mínimas de de 24º C e máxima de 36º C estão previstas para Manoel Urbano, Santa do Purus e Sena Madureira.

Tarauacá/Envira