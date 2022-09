Simuladão para o Enem 2022 é promovido pelo Enem Action

- Publicidade -

O Enem Action, em parceria a Estácio, promoveu no último sábado, 17 de setembro, às 13h, no formato virtual, um simulado para estudantes que irão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As inscrições para o Simuladão foram gratuitas, e o teste contará com 60 questões objetivas de todas as áreas do conhecimento e redação.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição até o dia 15 de setembro, às 12h, no site: https://simuladaodoenem.com.br/.

Segundo a coordenadora de Relacionamento com Escolas do Enem Action, Ana Paula de Sousa Gonçalves, a prova terá método de correção baseado na metodologia usada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e que permite ao candidato mapear, com mais de 90% de assertividade, a nota que tiraria no exame oficial.

“Simulados como esse são importantes porque ajudam o aluno a se preparar para o dia da prova. Além disso, todas as questões, o ambiente e as regras que o vestibulando deverá seguir no dia do simulado correspondem ao que os estudantes, provavelmente, irão vivenciar quando for o verdadeiro dia do exame: o tempo de prova e o tipo de perguntas”, explica a coordenadora.

Os alunos que participarem, além de concorrerem a bolsas de estudos exclusivas, concorrerão ao ranking nacional de meritocracia. O primeiro lugar irá ganhar um Kindle; o segundo colocado Mi Smart band; já o terceiro lugar receberá um kit escolar com mochila, caderno, caneta, squeeze. O resultado será divulgado na página do simuladão, no dia 27 de setembro.

Serviço:

Simuladão ENEM Action

Dia: 17/09 (sábado)

Horário: às 13h às 18h, on-line

Inscrições: https://simuladaodoenem.com.br/

Sobre Enem Action

Uma plataforma online e gratuita de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. A partir de um simples cadastro, o usuário tem acesso permanente a apostilas de todas as áreas do conhecimento, aulas comentadas em vídeo, correção de provas do Enem de edições anteriores, workshop de redação, minissimulados e e-books que o permitem revisar o conteúdo programático previsto para o Enem.

Fonte/ Jornal Opinião