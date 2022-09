Simone Tebet diz: país precisa ter “obsessão” por gerar empregos

- Publicidade -

A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, participou, nesta segunda-feira (5/9), de agenda de campanha em Belo Horizonte (MG). Na capital mineira, a senadora voltou a defender políticas públicas para ampliação do número de empregos no país e prometeu que terá esta pauta como “obsessão” durante um eventual governo.

“A obsessão que o país tem que ter é com emprego. Emprego, emprego, emprego e renda”, disse aos apoiadores. Antes, a emedebista comemorou os resultados das mais recentes pesquisas eleitorais, que apontaram um crescimento , ainda tímido, da candidata entre o eleitorado.

Tebet foi questionada sobre como se credenciar para fazer frente a Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) – ambos líderes nas pesquisas que medem intenção de voto para presidente. Na ocasião, afirmou que o caminho é “acabar com a polarização e pacificar o Brasil”.