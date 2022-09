Show do século promete reunir lendas sertanejas

- Publicidade -

E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências; Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração?, canta a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó a canção que já se tornou quase um hino brasileiro. Sem dúvidas, qualquer fã vai puxar esse coro ou simplesmente seguir com o refrão quando junto da galera.

Fazendo jus ao ritmo raiz, o Show do Século chega à capital do Brasil em 17 de setembro de 2022, no estádio Mané Garrincha. Sob a temática “Histórias”, o evento reúne no palco as lendas do sertanejo para cantar e contar muitas aventuras, como Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Eduardo Costa e Edson e Hudson.

Um evento como esse representa para os fãs da música sertaneja a junção de gerações que criaram a história do gênero no Brasil em um único palco. “É a representação de um movimento que une os maiores nomes da música sertaneja em uma noite que ficará marcada na história de Brasília”, afirma a agência e produtora do Show do Século, Box Dream.

“Esse nome (Histórias) foi dado ao evento porque a nossa missão é fazer com que todas as pessoas tenham uma noite que ficará guardada para sempre na memória e que, de alguma forma, fará parte da história da vida dela. Por isso, aqui as histórias são contadas e cantadas por todos. Pelos cantores, pelo público, por quem trabalha e por todos aqueles que se conectam com elas.

Donos de sucessos que fizeram pulsar mais forte corações apaixonados desde a década de 60, os responsáveis por hits como Evidências, Pense em Mim e É o Amor protagonizam o Show do Século. São eles:

Chitãozinho e Xororó

A dupla ganhou cinco prêmios Grammy Latino. São os responsáveis por abrir espaço para a música sertaneja nas rádios e televisão a partir da década de 1980. Em 2022, foram eleitos a melhor dupla sertaneja do Brasil e recentemente lançaram o EP “Tempo de Romance”.

Zézé Di Camargo e Luciano

Formada em 1991, a dupla estourou na mídia com o primeiro disco, intitulado “Zezé di Camargo & Luciano”. Sozinho, o álbum vendeu mais de 1 milhão e 900 mil cópias. Pelo sucesso, a dupla ganhou um disco de diamante.

Bruno e Marrone

Eles começaram cedo na música, em 1985, em Goiânia. A dupla Bruno e Marrone trilhou um longo caminho e já tem três décadas de carreira. Recentemente, os sertanejos lançaram o álbum “Exatamente Agora” (2021).

Eduardo Costa

O primeiro disco solo de Eduardo Costa foi lançado de forma independente, em 1998, e o primeiro profissional, em 2001, chamado “Ilusão”. A partir daí, gravou diversos álbuns como “No Boteco”. Em 2006, lançou o primeiro DVD. Ao lado de Leonardo lançou, em 2014, o CD/DVD “Cabaré”, um sucesso.

Edson e Hudson

Nascidos e criados no interior de São Paulo, Edson e Hudson escreveram páginas na história do segmento sertanejo. Deixa eu Te Amar, Porta-Retrato e Te Quero Pra Mim são alguns dos principais sucessos da dupla.

Tour do Show

A primeira capital a receber a Tour do Show do Século 2022 foi Goiânia (GO). Logo em seguida, desembarcou em Belo Horizonte (BH). Somando as duas capitais, o evento contou com mais de 60 mil pessoas. Brasília será a terceira parada a receber a turnê.

Segundo a Box Dream, o Histórias tem como objetivo fazer com que o público tenha boas lembranças do passado. Seja de histórias vividas no campo, momentos em família ou até mesmo festas de interior.

“O evento conta com uma experiência 360º, incluindo ativações que se conectam com o público além do show. Então, os fãs podem esperar por uma noite cheia de momentos e experiências inesquecíveis”, diz o comunicado oficial do show.

O evento dispõe de diversas áreas: Mesas, Camarote Exclusivo, Camarote Funn, Frontstage, Arena Open Bar e Cadeiras Inferiores.

Histórias – O Show do Século

Data: Sábado (17/09)

Abertura dos portões: 17h

Local: Estádio Mané Garrincha

Ingressos: www.pixelticket.com.br

