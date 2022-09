Show de Murilo Huff reuniu 40 mil pessoas na Expoacre Juruá, cantor diz que espera voltar em breve

- Publicidade -

Mais de 40 mil pessoas. Esse é o número estimado da organização para o público que compareceu na última noite da Expoacre Juruá no domingo (4). O cantor Murilo Huff foi responsável pelo show de fechamento do evento e usou as redes sociais para agradecer o público, inclusive, o vídeo dos fãs cantando “Perfeito Pra Ficar Sozinho” foi parar no feed da rede social do cantor.

“Gente, vocês não estão entendendo que show foi esse hoje em Cruzeiro do Sul, no Acre. Tô passando aqui para agradecer a todos que foram ao show, que compareceram hoje, mais de 30 mil pessoas curtiram nosso show, cantaram todas as músicas do início ao fim. Muito obrigada pelo carinho comigo e com toda a minha equipe, espero voltar novamente em breve”, disse nos vídeos.

Dudé Lima, organizador do evento, disse que o público superou as expectativas e que os cruzeirenses representaram a retomada dos negócios na região.

“Eu tinha expectativa porque as pessoas estavam, particularmente, por conta de que as pessoas estavam muito ansiosas por uma grande festa. Hoje estamos encerrando com nenhuma ocorrência, as pessoas estão satisfeitas, queria agradecer a todos. Estimamos que mais de 100 mil pessoas tenham passado pela feira nesses 4 dias e foi um período sem nenhum contratempo”, disse.

Negócios

O diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos, disse que a estimativa é que mais de R$ 11 milhões em negócio tenham sido fechados na feira. Ele comemorou o resultado e também agradeceu ao público.

“Estamos fechando o faturamento dessa noite, mas com os números das noites passadas estamos com R$ 11 milhões de faturamento, um pouco acima disso, falta contabilizar os lucros dos estacionamento e negócios fechados na feira. Mas, a gente tinha uma perspectiva de R$ 9, R$ 10 milhões, mas vamos para mais disso. São mais de 230 de pequenos negócios beneficiados aqui do Juruá, não só de Cruzeiro do Sul, mas de todo o Vale do Juruá”, destacou.

Santos também disse que algumas coisas precisam ser melhoradas para o ano que vem, mas, no todo, o balanço do evento é positivo.

“Estamos felizes com o resultado do evento, os empresários estão de parabéns, porque investiram em seus estandes. Ano que vem vamos melhorar a parte da internet e organizar mais alguns espaços.”

Para quem usou a feira como vitrine, o resultado também foi satisfatório. Claudeir Maciel Gomes estava vendendo hambúrguer nos dias de Expoacre Juruá e, para ele, foi uma oportunidade de conseguir mais clientes.

“Só tenho a agradecer por esse momento, que acredito ser único. Graças a Deus superou nossas expectativas de vendas, estamos batendo recorde de vendas de hambúrguer. O bom é que a gente alcança clientes que ainda não tinha provado nosso hambúrguer”, disse.

Veja o vídeo:

Colaborou Bruno Vinicius, da Rede Amazônica Acre (G1)