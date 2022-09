Shayan “abandonou” a própria empresa para investir em A Fazenda

- Publicidade -

Quis o destino que a última entrevista de Shayan Haghbinghomi antes de ser confinado em A Fazenda 14 fosse justamente para a coluna LeoDias, no mês passado, sem que seu nome ainda tivesse vazado. Nela, o iraniano cancelado por causar várias confusões com sua ex-noiva Ana Prado no Casamento às Cegas (Netflix), que já estava de contrato assinado com a Record TV, disse que “abandonou” os negócios e a profissão empresário após explodir como influenciador.

Já adaptado ao mundo dos famosos, Shayan circula por eventos, faz fotos e é bastante reconhecido pelas pessoas nas ruas. Entretanto, seu comportamento no reality da Netflix quase acabou com sua reputação. “Foi assustador”, contou ele na entrevista sobre o bombardeio de críticas.

“E essa ‘nova’ recepção dos brasileiros comigo é perfeita. As pessoas hoje são muito mais carinhosas, agora eu sou um influenciador gringo aqui no Brasil, isso é incrível”, relata ele sobre a fase pós-cancelamento.

Como já citado, Shayan abandonou a profissão empresário após bombar na internet. Dono de restaurante e de uma tapecaria, ele diz que entregou as empresas para sócios cuidarem.

“Depois que aconteceram essas propsostas novas na minha vida, eu deixei as empresas meio que de lado. É uma fase nova. Não continuo mais a frente dos meus próprios negócios porque a mudança foi muito radical, é uma grande diferença neste meu momento e estou mais dedicado a essa fase agora”, contou.

Sobre o poder dos realities, Shayan disse que a experiência é super válida e, sem revelar que estaria em A Fazenda 14, ele disse que toparia participar de outros programas que não fosse o mesmo.

“Eu acho que o que mais influencia nas pessoas hoje são streaming e realities. E a proposta do Casamento às Cegas era uma totalmente diferente dos outros realities e por isso teve um sucesso muito grande. Do Casamento às Cegas eu acho muito difícil participar de novo. Na Fazenda, quem sabe!”.

