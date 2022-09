Shakira é apontada como affair de  Iker Casillas ex-companheiro de Piqué 

- Publicidade -

Shakira está no olho do furacão desde o término da relação de 12 anos com Gerard Piqué em uma trama recheada de rumores de traição. Ao contrário do ex-companheiro, ela ainda não engatou um novo relacionamento. No entanto, nos últimos dias, a colombiana, que deu uma entrevista bombástica sobre a separação, foi apontada como affair do ex-jogador Iker Casillas.

A mídia espanhola ficou em alerta sobre um suposto affair depois que Iker começou a seguir Shakira no Instagram e dar likes em algumas das publicações da popstar. A cantora nem chegou a segui-lo de volta, mas a simples ação foi motivo para a imprensa levantar uma série de manchetes apontando um romance entre os dois.

A repercussão – e a torcida – da imprensa espanhola por este improvável casal parece ter um gostinho de “chumbo trocado”. Afinal, Iker é ex-companheiro de Gerard na Seleção Espanhola e os dois sempre tiveram uma relação bastante amistosa. Eles atuaram juntos na Copa do Mundo de 2010, onde a Espanha se consagrou campeã e onde o ex-casal iniciou sua história de amor.

Nesta quinta-feira (29), Ikan utilizou o Instagram para demonstrar indignação com a série de boatos que envolviam o nome dele e de Shakira. O craque mencionou o fato de um simples follow ter gerado toda essa repercussão e expôs as manchetes que apontam um affair. Por fim, ele ainda utilizou a famosa expressão espanhola, “Tócate las…

Fonte: Purepeople