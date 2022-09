‘Seu marido vota em mim’, diz Bolsonaro em novo ataque a jornalista

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar mulheres na manhã desta terça-feira (6). Em entrevista à Jovem Pan, o mandatário foi questionado por Amanda Klein sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo por ele e seus familiares.

Depois de ouvir a pergunta, Bolsonaro falou sobre a vida pessoal da jornalista. “Amanda, você é casada com uma pessoa que vota em mim”, disse.

O chefe do Executivo continuou: “Não sei como é que é teu convívio na sua casa com ele”.

Amanda Klein, então, rebateu o presidente e afirmou que a sua vida particular “não está em pauta”.

“A minha vida particular está em pauta por que?”, indagou Bolsonaro. A jornalista respondeu: “Porque o senhor é presidente da República”.

Bolsonaro disse ainda que “essa acusação tua é leviana”.

Patrimônio da família Bolsonaro

Quase metade do patrimônio em imóveis do presidente Jair Bolsonaro e de seus familiares mais próximos foi construída nos últimos 30 anos com uso de dinheiro em espécie.

Reportagem do portal UOL divulgada na semana passada revela que desde 1990, quando Bolsonaro entrou na política, até hoje, ele, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis. Do total, pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã.

As compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento “em moeda corrente nacional”, que significa “repasses em espécie”, totalizaram R$ 13,5 milhões. Porém, atualmente esse dinheiro vale bem mais: Em valores corrigidos pelo IPCA, o volume equivale a R$ 25,6 milhões.

A compra de 30 imóveis foi feita com transações por meio de cheque ou transferência bancária, totalizando R$ 13,4 milhões, ou R$ 17,9 milhões corrigidos pelo IPCA.

Qual a data das Eleições 2022?

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 2 de outubro, um domingo. Já o segundo turno – caso necessário – será disputado no dia 30 de outubro, também um domingo.

Veja a ordem de escolha na urna eletrônica nas Eleições 2022

Deputado federal (quatro dígitos)

Deputado estadual (cinco dígitos)

Senador (três dígitos)

Governador (dois dígitos)

Presidente da República (dois dígitos)

