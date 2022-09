Servidores da educação do estado do Acre são notificados pelo Diário Oficial a realizar atualização de cadastro

- Publicidade -

Cerca de 400 servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) estão sendo notificados para fazer atualização cadastral.

A lista com o nome do servidor e matrícula foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 13.

Segundo o decreto feito pelo governador Gladson Cameli, em dezembro de 2019, a atualização cadastral dos servidores públicos efetivos deve ser anual, juntamente com a de agentes políticos, cargos comissionados, contratados por tempo determinado, empregados públicos e militares, em atividade, vinculados à Administração Pública Atual.

Os servidores notificados tem até o dia 15 de setembro para realizar a atualização de informações. A atualização do cadastro pode ser efetuada na Coordenação de Vida Funcional da SEE ou na representação da secretaria de cada município.

Os dados podem ser acessados a partir da página 16 do DOE. Na lista, há professores, assistentes educacionais e apoio administrativo.

De acordo com as regras estabelecidas, a atualização cadastral não se aplica a servidores inativos, pensionistas, estagiários e terceirizados. Inativos e terceirizados seguem regras definidas pelo Instituto de Previdência do Acre (Acreprevidência).