Sena: Presídio Evaristo de Moraes comporta atualmente 475 reeducandos e se encontra superlotado

O presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, comporta atualmente 475 reeducandos, conforme o último levantamento. Nos últimos anos, as forças de segurança têm efetuado diversas prisões principalmente com o advento das facções criminosas.

Além de Sena Madureira, a unidade abriga também apenados de outras cidades do Acre como, por exemplo, Manoel Urbano onde não há presídio.

O número de internos poderia ser bem maior, no entanto, uma boa parcela da população carcerária se encontra no chamado monitoramento eletrônico. Ao todo, 222 estão nesse sistema.

Francisco de Assis, diretor da unidade, disse que há todo um trabalho sendo desenvolvido no sentido de evitar qualquer tipo de situação adversa no presídio. “Apesar desse número considerável, graças a Deus tudo está transcorrendo dentro do normal”, sintetizou.

Um dos pontos de destaque das equipes diz respeito ao trabalho de fiscalização. Ao longo deste ano, várias apreensões de drogas, celulares e outros produtos ilícitos já ocorreram na entrada do presídio. Visitantes teimam em tentar entrar com tais produtos e acabam se dando mal.

De acordo com Francisco de Assis, a fiscalização nesse sentido continuará sendo intensificada.

