Sena Madureira: Policiais penais recebem treinamento tático de Sobrevivência Policial

O Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN/AC), por intermédio da Escola Penitenciária, proporciona um novo curso de aperfeiçoamento profissional para os policiais penais lotados no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. O efetivo recebeu treinamento tático de Sobrevivência Policial.

De acordo com o cronograma da instrução, o nivelamento consiste na teoria em sala de aula, para posteriormente entrar na parte prática nas dependências do estande de tiro da unidade prisional.

Estatísticas revelam que muitos policiais são intencionalmente perseguidos, emboscados e executados simplesmente por causa de suas escolhas profissionais. Então soma-se outra missão, imprescindível e pessoal, que é proteger a própria vida e de seus familiares. Diante disso, se vislumbra a necessidade do aperfeiçoamento para repelir injustas agressões.

De acordo com os instrutores, que são policiais penais especializados, o efetivo local concluiu com sucesso às instruções que culminaram na prova de tiro, utilizando armas e munições oferecidas pela instituição. “A intenção é preparar nossa tropa para o trabalho institucional, mas também para sua defesa no dia a dia fora do trabalho“, disse o instrutor Leandro.

Autor: Aldejane Pinto, Redação Ecos da Notícia com Radar 104