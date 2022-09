Semana em Fakes: cinco notícias falsas mais espalhadas na campanha

Podemos falar que, com certeza, o volume de informações falsas até o momento foi menor do que nas eleições de 2018. Há alguns fatores que, de acordo com a nossa percepção, corroboram para isso.

Vamos nos aprofundar neste tema mais para frente, quando tivermos um quadro mais definido em relação ao volume da desinformação (provavelmente, mais próximo do segundo turno das eleições). Hoje, vamos falar dos temas que mais viralizaram na campanha eleitoral. No início de junho, fizemos um A Semana em Fakes parecido. Na época, tínhamos 110 notícias falsas relacionadas às eleições desmentidas. Hoje, o número é 230. A diferença da lista de hoje é que estamos falando de temas e não de “alvos de fakes”. No próximo sábado, vamos listar as 50 principais fake news das eleições e, no domingo, eleger o top 10 do período eleitoral. Confira a lista: Fake news contra a imagem de Lula É claro que outros candidatos também são vítimas de fake news, inclusive vindas de militantes de Lula (não vá acreditar que todos são “santos” que não espalham e compartilham desinformação). Porém, é inegável que o ex-presidente é, sim, o maior alvo de fake news neste período de campanha eleitoral. O primeiro é que a vigilância (tanto por parte das agências de checagem, como da mídia em geral, candidatos, plataformas e justiça eleitoral) tem feito com que conteúdos falsos sejam retirados ou não “emplaquem” com tanta facilidade na internet.

O segundo é que as pessoas parecem (graças a campanhas de conscientização) mais vacinadas contra fake news. Podemos ver que não se acredita tão facilmente em tudo que se vê na internet. Estes dois fatores geram um terceiro: espalhar desinformação explícita não parece gerar tantos frutos como, por exemplo, em 2014 e 2018.

A maioria absoluta das informações falsas sobre Lula dos últimos dias circularam em redes sociais de pessoas simpáticas a Bolsonaro. As que atacam frontalmente o ex-presidente procuram reforçar elementos ruins do caráter. Confira três destas fakes:

https://www.boatos.org/ politica/video-mostra-lula- bebado-durante-lancamento-de- sua-campanha-ontem.html

https://www.boatos.org/ politica/lula-diz-que- enfermeiros-so-servem-para- servir-sopa-se-posicionou- contra-piso-salarial.html

https://www.boatos.org/ politica/lula-flagrado- abracando-suzane-von- richtofen-foto.html

Fake news que exaltam a imagem de Bolsonaro

Também devemos ponderar que há, sim, fake news contra Bolsonaro. Porém, é inegável que o volume de informações falsas que servem para exaltar a imagem do presidente é muito maior. Há fake news sobre artistas que se deram mal por falar “fora, Bolsonaro”, sobre “criações” do presidente ou sobre entrevistas exclusivas. Veja três destas fake news:

https://www.boatos.org/ religiao/padre-marcelo-rossi- grava-audio-falando-que-votar- em-bolsonaro-e-a-solucao.html

https://www.boatos.org/ entretenimento/maiara-e- maraisa-sao-expulsas-palco- apos-falarem-fora-bolsonaro. html

https://www.boatos.org/ politica/bolsonaro-criou- sistema-de-pagamentos-pix.html

Fake news que citam institutos de pesquisa e revelam pesquisas falsas

Mais do que o processo eleitoral (que teve as fake news vigiadas intensamente pelo TSE), os institutos de pesquisas sofreram durante a campanha eleitoral. A cada pesquisa com larga vantagem sobre Lula, surgia uma fake news pró-Bolsonaro. Houve fake news sobre endereço do Ipec, pesquisa falsamente apresentada pelo Jornal Nacional e pesquisa atribuída falsamente ao Paraná Pesquisas. Confira três destas fake news:

https://www.boatos.org/ politica/pesquisa-ipec-jornal- nacional-mostra-bolsonaro- frente-de-lula-com-46.html

https://www.boatos.org/ politica/ipec-pesquisas- eleitorais-fica-mesmo- endereco-instituto-lula.html

https://www.boatos.org/ politica/pesquisa-do-parana- pesquisas-hoje-mostra- bolsonaro-vence-todos-os- estados.html

Fake news sobre regras das eleições e contra o processo eleitoral

É claro que o processo eleitoral (principalmente as urnas eletrônicas) iria entrar na pauta das fake news. Porém, o volume de desinformação sobre o processo de votação foi menor, por exemplo, do que no período da pressão pelo voto impresso (em 2021). A desinformação sobre o processo eleitoral não se restringiu às urnas. Veja três exemplos:

https://www.boatos.org/ politica/novos-titulos-de- eleitor-qr-code-que-transfere- votos-para-lula-l13.html

https://www.boatos.org/ politica/voto-parcial-so-para- presidente-sera-considerado- anulado-nas-eleicoes-2022.html

https://www.boatos.org/ politica/video-mostra-garis- carregando-urnas-eletronicas- da-venezuela-serao-escondidas- pelo-tse-na-favela- jacarezinho.html

Fake news sobre a imprensa e jornalistas

O quinto lugar teve um “empate técnico”. Além das fake news sobre a mídia, circularam muitas histórias falsas sobre países sul-americanos governados por políticos considerados de esquerda. Porém, “na margem de erro”, ficamos com o primeiro tema para completar a nossa lista. Jornalistas mulheres sofreram, especialmente com fake news. Emissoras como a Globo também. Confira três fakes:

https://www.boatos.org/ politica/lula-recebeu-folha- respostas-globo-entrevista- jornal-nacional.html

https://www.boatos.org/ entretenimento/fotos-renata- vasconcellos-posando-nua- playboy.html

https://www.boatos.org/ politica/vera-magalhaes- provocou-bolsonaro-proposito- debate-da-band-diz-jornalista. html

