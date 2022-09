Semana da Diversidade é aberta após dois anos de ausência com a presença do público no Cine Teatro Recreio

- Publicidade -

A abertura da 15ª Semana Acreana da Diversidade foi marcada pela presença de um grande público, que lotou o Cine Teatro Recreio, na noite dessa terça-feira, 20. Um marco histórico, que representa a visibilidade das pessoas LGBTQIA+, ocupando os espaços da cidade. Evento ficou dois anos suspenso por conta da pandemia de Covid-19.

Com o espaço todo ornamentado para receber as pessoas, desde a fachada do prédio com projeção nas cores da bandeira do arco-íris até seu interior, mais uma vez a Semana apresentou o diferencial oferecendo um ambiente acolhedor para o público LGBTQIA+ e todas as pessoas que prestigiaram o evento, que nesta edição apresenta como tema “Políticas Públicas pela Cidadania LGBTI.

Ativista dos direitos humanos, membro da Associação de Homossexuais do Acre (AHAC), realizadora do Semana Acreana da Diversidade, Germano Marino foi o mestre de cerimônia do evento. Paramentado com as vestimentas da religião do candomblé, no qual é babalorixá, ele deu o tom do evento contextualizando a importância dessa edição e de seu tema.

“Não podemos retroceder na defesa dos direitos humanos da população LGBTQIAP+ do Acre. Passamos dois anos, devido a pandemia, sem realizar as manifestações da população LGBTQIAP+, mas nem por isso, nossa instituição ficou sem ajudar inúmeros LGBT em situação de dificuldades nesse período. Hoje, estamos aqui para lembrar que a Homofobia e Transfobia é Crime no Brasil. Onde se torna necessário que todos tenhamos o compromisso de realizar ações educativas para auxiliar construir pontes de solidariedade aos direitos humanos dessa população que ainda sofre com a discriminação por orientação e identidade de gênero”, pontuou Germano Marino.

Falar em direitos humanos é sintonizar na acessibilidade, uma das diretrizes desta edição Todo o cerimonial foi transmitido em Libras, por Francisco Lima, Doutor em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco.

Atrações

O palco foi aberto pela atração principal: a Drag Queen Suzy Brasil. Ela é uma conhecida estrela do humor tanto nos palcos quanto na televisão e na internet. No Multishow, fez parte do elenco da quarta temporada do programa “A Vila”. Em mais de uma hora de show, Suzy mostrou forte interação com o público. O seu humor ácido, inteligente e irreverente levou à plateia à gargalhadas, que participou do início ao fim do espetáculo.

Para completar a noite, a artista acreana Flávia Villaventura fez sua participação especial apresentando o performático número de Madonna em “Snooner or Later”, no Oscar 1991.

Um dos momentos de representatividade, como em todas as edições, a Semana apresenta a entrega do troféu “Rogério Sábio da Paciência”, um dos pioneiros membros da realização da I Semana Acreana da Diversidade em 2005, vanguardista e com ideais libertadores na defesa dos direitos humanos da população LGBT do Acre. O artista foi morto num trágico acidente de moto em 2005.

O troféu é destinado a personalidades ligadas aos setores jurídico, médico, cultural, educacional e empresarial que contribuem na luta contra a LGBTFobia e a defesa dos Direitos Humanos dessa população.

Os homenageados da 15ª Semana Acreana da Diversidade, foram a empresária do ramo da gastronomia Izanelda Magalhães, chef do Jannu´s Bistrô; a enfermeira Edna Gonçalves, Gerente-Geral Serviço de Assistência Especializada (SAE) da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre); o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Manoel Pedro,o Correinha; o Juiz de Direito Edinaldo Muniz dos Santos, Titular da Vara de Registros Públicos, Órfãos e Sucessões e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Rio Branco e o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal no Acre, Lucas Costa Almeida Dias.

Em suas falas os homenageados agradeceram pelo reconhecimento e assinaram o compromisso de continuarem na luta contra a LGBTFobia e a defesa dos Direitos Humanos, promovendo a vida para todas as pessoas.

O evento contou com a presença de autoridades de várias instituições: Danilo Lovisário, Procurador Geral do Ministério Público do Estado do Acre; Zenice Mota, juíza de direito, representando a Desembargadora Regina Ferrari, comitê da Diversidade do TJAC; Igor Gadelha Procurador do Ministério Público do Trabalho.

A programação continua até domingo, 25, coroando a Semana da Diversidade com a 15ª Parada do Orgulho LGBT do Acre.

PROGRAMAÇÃO

15ª Semana Acreana da Diversidade de 20 a 25 de Setembro de 2022

21 de Setembro (Quarta-feira)

Apresentação da obra “Transfeminismo” da Coleção feminismos Plurais e doação de exemplares ao Fórum de ONGs LGBTQIA+ do Acre.

Horário: 14 horas

Local: Auditório do Ministério Público do Estado do Acre (Galeria

Cunha).

Realização: Ministério Público do Acre por meio do Centro de

Atendimento às Vítimas de Violência – CAV

Apoio: CEAF e Fórum de ONGs LGBT.

22 de setembro (quinta-feira)

Coletiva Imprensa

O que é, e o que não é Legal na Parada do Orgulho

LGBTQIA+

Orientações aos participantes da Parada do Orgulho LGBT do Acre, daquilo que é Legal ou Não na Parada.

Horário: 10 horas

Local: Centro de Atendimento às Vítimas de Violência – CAV, sede Ministério Público do Estado do Acre, na Marechal Deodoro.

23 de setembro (sexta-feira)

Apresentação do Plano Estadual de Promoção dos Direitos Humanos da população LGBTQIAP+.

Horário: 9 horas

Local: Cine Recreio – Gameleira.

Realização: Conselho Estadual de Combate a Discriminação LGBT do

Acre (CECDLGBTAC).

Culto-Afro

Apresentação LGBTQIAP+ de Axé e Intolerância Religiosa.

Horário: 19 horas

Local: Reino da Oxum. Avenida Dr° Mário Maia, 827, Tancredo Neves.

24 de setembro (sábado)

Festa da Diversidade;

Festa da Pré-parada do Orgulho LGBT do Acre, com atrações artísticas, música e entretenimento.

Horário: 19 horas

Local: Recanto Beer.

25 de setembro (domingo)

15ª Parada do Orgulho LGBT do Acre

15 horas – Concentração Praça Skate Parque.

19 horas – Encerramento com Show de Sandra Mello (Banda), DJ

Nanda Machado (RJ), na Concha Acústica Acreana.

Informação: Todo o trajeto da Parada do Orgulho LGBT, será realizado

por dentro do Parque da Maternidade, sentido Concha Acústica

Acreana.