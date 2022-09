Seleção feminina de futebol vence a África do Sul por 3 a 0 em amistoso no estádio Orlando Pirates

- Publicidade -

A seleção feminina de futebol venceu a equipe da África do Sul no primeiro jogo de dois amistosos. A técnica Pia Sundhage da seleção brasileira colocou em campo boa parte das jogadoras presentes na conquista da Copa América em Julho.

A equipe errou muitos passes, e demorou a levar perigo ao gol das adversárias, mas aos 41 minutos o placar foi aberto a favor do Brasil, com a atacante Geyse. Três minutos depois ainda na etapa inicial, Adriana ampliou a vantagem para 2 a 0, depois do cruzamento rasteiro de Debinha.

Na etapa final, a equipe da África do Sul, apresentou mais poder ofensivo, mas não foi o suficiente para parar a seleção brasileira que aos 18 minutos do segundo tempo, fez 3 a 0 com a lateral Tamires. As equipes voltam a se encontrar na próxima segunda-feira (5), às 13h (horário de Brasília), no estádio Moses Mabhida, em Durban.