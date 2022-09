Seleção Brasileira de basquete faz estreia nesta sexta no AmeriCup 2022

- Publicidade -

A Seleção Brasileira de basquete masculino faz sua estreia na AmeriCup 2022 nesta sexta-feira (2/9). O torneio, que também começa nesta sexta, conta com 12 seleções e acontecerá em Recife, capital de Pernambuco. O Brasil recebe a Copa América novamente depois de 38 anos.

Como é anfitrião da competição, a Seleção está no Grupo A, ao lado do Canadá, Colômbia e Uruguai. Os brasileiros entram em quadra vindos de uma sequência de três derrotas, após cinco vitórias no início das Eliminatórias do Mundial.

No Grupo B, estão as seleções da Argentina, Porto Rico, República Dominicana e Ilhas Virgens, enquanto Estados Unidos, México, Venezuela e Panamá compõem o Grupo C.

Confrontos brasileiros

O Brasil conhece seus rivais sul-americanos muito bem, uma vez que enfrentou tem duas vitórias sobre o Uruguai e uma vitória contra a Colômbia nos dois jogos contra cada equipe realizados nesta temporada.

Já o time canadense lidera seu grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo, em uma campanha invicta até o momento. São oito vitórias em oito partidas realizadas. Os dois últimos confrontos terminaram com o placar de 99 x 87, contra a Argentina, e 106 x 50, contra o Panamá.

A equipe brasileira, por outro lado, acumula resultados negativos nessa última janela de jogos de agosto das eliminatórias, tendo duas derrotas. Os três insucessos seguidos colocaram o país em uma situação complicada na disputa, no 2º lugar do Grupo F, com 13 pontos, pontuação igual ao México, Uruguai e Porto-Rico.

Agora, o objetivo é mudar a postura para buscar o pentacampeonato da Copa América.

Programação

Sexta-feira (2/9)

11h10: Venezuela x Panamá

13h40: Uruguai x Colômbia

17h40: México x Estados Unidos

20h10: Brasil x Canadá

Sábado (3/9)

11h10: Porto Rico x República Dominicana

13h40: Ilhas Virgens x Argentina

17h40: Canadá x Uruguai

20h10: Brasil x Colômbia

Domingo (4/9)

11h10: Panamá x México

13h40: Estados Unidos x Venezuela

17h40: República Dominicana x Ilhas Virgens

20h10: Argentina x Porto Rico

Segunda-feira (5/9)

11h10: Colômbia x Canadá

13h40: México x Venezuela

17h40: Panamá x Estados Unidos

20h10: Brasil x Uruguai

Terça-feira (6/9)

17h40: Ilhas Virgens x Porto Rico

20h10: República Dominicana x Argentina

Quinta-feira (8/9)

11h10: Quartas de final 1

13h40: Quartas de final 2

17h40: Quartas de final 3

20h10: Quartas de final 4

Sábado (10/9)

17h40: Semifinal 1

20h10: Semifinal 2

Domingo (11/9)

17h10: Decisão do terceiro lugar

20h40: Final

Metrópoles