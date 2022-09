Segurança reforçada: Bicentenário da Independência tem desfiles em 25 capitais e segurança reforçada

- Publicidade -

Com segurança reforçada, as comemorações do Bicentenário da Independência pelo Brasil terão desfiles em pelo menos 25 capitais. Eventos serão realizados neste 7 de Setembro em: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Palmas, São Luís, Cuiabá, Maceió, Rio Branco, Boa Vista, Fortaleza, Porto Velho, Vitória, Belém, Macapá, Natal, Manaus, João Pessoa, Teresina e Aracaju.

Na capital paulista, o policiamento terá reforço de 2496 policiais militares, com apoio de 512 viaturas, 48 cavalos e 5 helicópteros Águia. Nessa operação, participam equipes dos comandos de Policiamento da Capital, de Trânsito, do Choque, do Corpo de Bombeiros e da Aviação da PM.

Todo esse esquema acontece para a segurança da extensa programação de eventos prevista em São Paulo: com o desfile Cívico-Militar, a reabertura do Museu do Ipiranga, os espetáculos de artistas no Parque da Independência e as manifestações populares previstas na Avenida Paulista, na Praça da Sé e no Parque do Ibirapuera.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, cerca de 10 mil pessoas devem participar das celebrações em São Paulo.

São Paulo também terá o funcionamento dos principais serviços públicos afetado.

No Rio, a partir de 13 horas, está planejado a cerimônia comemorativa dos 200 anos de Independência do Brasil na Avenida Atlântica, na altura da Avenida Rainha Elizabeth, em Copacabana. A solenidade tem a previsão de show aéreo da Esquadrilha CEU e apresentação de bandas de música dos Fuzileiros Navais, do 1º Batalhão de Guardas, da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar do Rio.

Em Brasília, a Força Nacional de Segurança Pública foi acionada para atuar no 7 de Setembro. De acordo com portaria publicada na segunda-feira (5), no Diário Oficial da União, a tropa ficará responsável pela segurança nas imediações do Ministério da Justiça.

O texto assinado pelo ministro Anderson Torres, chefe da pasta, autoriza “o emprego da Força Nacional, em caráter episódico e planejado, nas ações de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, na defesa dos bens e dos próprios da União, no interior do Palácio da Justiça”.

O reforço da segurança na região central de Brasília ocorre não apenas pelas comemorações oficiais do Dia da Independência, que têm como atividade principal o desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios. A preocupação maior é com a possibilidade de manifestações ou conflitos que gerem violência.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que vai fechará vias que dão acesso à região. Além disso, haverá snipers e equipes antibombas no local. Policiais também vão monitorar rodovias que dão acesso à capital federal para acompanhar caravanas que cheguem ao Distrito Federal.

Veja os detalhes de cada capital:

São Paulo (SP)

O bairro do Ipiranga será palco de diversas atividades comemorativas aos 200 anos da Independência do Brasil, como a reabertura do Museu do Ipiranga, shows, e encenação do Grito de Dom Pedro. O Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro também será realizado na região que ocupara a pista central da Avenida Dom Pedro I, das 8 às 12h30, como forma de integrar as ações do bicentenário no mesmo território. Deverão desfilar cerca de 10 mil pessoas entre civis e militares.

Rio de Janeiro (RJ)

De acordo com as atividades divulgadas pelo Comando Militar do Leste (CML), na cidade do Rio de Janeiro as festividades têm previsão de começar com um desfile cívico-militar na Avenida Duque de Caxias, na Vila Militar, onde o público vai poder assistir a demonstrações de marcialidade e operacionalidade da tropa. A partir das 8h, conforme o planejamento do CML, o 31º Grupo de Artilharia de Campanha realiza uma salva de tiros de Artilharia no Forte de Copacabana, de hora em hora. Durante toda a manhã do Dia da Pátria, devem ocorrer apresentações de bandas de música do Exército nos bairros do Flamengo, Lagoa, Madureira, Méier, São Cristóvão, Sulacap e Urca.

Belo Horizonte (MG)

Os tradicionais desfiles das tropas de segurança ocorrerão na Avenida Afonso Pena, a partir das 9h, com participação das forças policiais do Estado, incluindo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG).

Vitória (ES)

Após dois anos sem cerimônia aberta ao público, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), Vitória volta a receber o tradicional desfile cívico-militar. O evento, que neste ano será alusivo aos 200 anos da Independência do Brasil, acontecerá na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a partir das 8 horas.

Curitiba (PR)

Motoristas que passarem pela região do Centro Cívico na quarta-feira (7) deverão ficar atentos às mudanças no trânsito para o tradicional desfile da independência do Brasil na Avenida Cândido de Abreu. Para garantir a segurança dos participantes, as vias que dão acesso à avenida ficarão totalmente bloqueadas das 6h às 15h. O evento acontece das 9h às 12h e terá cerca de três mil integrantes das forças armadas e de outras instituições de Curitiba cruzando a avenida.

Florianópolis (SC)

A celebração que marca os 200 anos da Independência do Brasil ocorrerá na Avenida Cláudio Alvim Barbosa (Poeta Zininho), a Beira-Mar Continental, no Estreito. A organização também informa que não haverá estacionamento no local. O evento, aberto ao público, começa às 8h45, com o fogo simbólico da pátria. Em seguida, ocorrem, pela ordem, os desfiles cívico, com escolas e entidades, militar e motorizado. A previsão de encerramento é às 11h30.

Porto Alegre (RS)

O desfile irá ocorrer às 10h na avenida Edvaldo Pereira Paiva.

Brasília (DF)

A Esplanada dos Ministérios será palco do desfile cívico-militar de Sete de Setembro. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que vai fechará vias que dão acesso à região. Além disso, haverá snipers e equipes antibombas no local. Policiais também vão monitorar rodovias que dão acesso à capital federal para acompanhar caravanas que cheguem ao Distrito Federal.

Cuiabá (MT)

A celebração do Dia da Independência volta a ser marcada pelo desfile cívico-militar após dois anos sem ser realizado em razão da pandemia da Covid-19. Neste ano, o evento ocorre na Praça Santos Dumont, na Avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá. A programação inicia às 7h, com o hino nacional brasileiro, seguido da revista à tropa formada. Já o desfile cívico-militar tem início em seguida, com as apresentações da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

São Luís (MA)

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-MA) informa que haverá o tradicional desfile do dia 7 de setembro, que marca as comemorações da Independência do Brasil. O evento é organizado pelo Exército Brasileiro e contará com a participação das Forças de Segurança do Maranhão.

Maceió (AL)

Após dois anos consecutivos suspenso por causa da pandemia da Covid-19, o tradicional desfile cívico-militar de 7 Setembro volta a acontecer em Maceió, na Avenida da Paz, celebrando o Bicentenário da Independência do Brasil. Está programada a participação direta de, aproximadamente, 1.600 integrantes das forças de segurança que atuam no Estado. O desfile está previsto para ser iniciado às 9h, após a tradicional revista das tropas, que reúne autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A abertura será feita pela Banda de Música do Exército Brasileiro (59° Batalhão de Infantaria Motorizado-BIMtz).

Aracaju (SE)

Nesta quarta-feira, dia do desfile cívico, o trânsito na avenida Barão de Maruim e nas ruas paralelas será bloqueado a partir das 6h. Os condutores que trafegam pela avenida Desembargador Maynard, sentido Oeste/Leste, serão desviados para a avenida Hermes Fontes e/ou Pedro Calazans.

Salvador (BA)

A concentração para o desfile oficial se estenderá da Ladeira da Barra até o Corredor da Vitória, a partir das 6 horas, de lá, seguirá pela Avenida Sete com a participação de tropas das Forças Armadas, escolas e entidades civis. Às 7h45 acontecerá a revista à tropa, em seguida, o hasteamento do Pavilhão Nacional às 8h45. O Desfile Cívico Militar, acontecerá, de fato, no trecho entre a Praça 2 de Julho e a Praça Castro Alves, com início previsto para 9h.

Recife (PE)

O evento vai ser realizado na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. A revista da tropa pelo Comandante Militar do Nordeste (CMNE), o General de Exército Richard Fernandez Nunes, iniciará o ato, às 7h30. O tradicional desfile terá início às 8h30.

João Pessoa (PB)

Em João Pessoa, após dois anos de restrições por conta da pandemia da Covid-19, no dia 7 de Setembro haverá o tradicional desfile cívico militar em comemoração ao Bicentenário da Independência na Paraíba. Mais de 4.500 pessoas entre forças de segurança, entidades de classe, escolas da capital e mais de 300 viaturas vão desfilar na Avenida Duarte da Silveira. O evento começa a partir das oito horas da manhã, logo após o hasteamento das bandeiras e revista às tropas.

Natal (RN)

A Semana da Pátria em Natal terá uma programação gratuita e aberta ao público. Os eventos, que celebram o Bicentenário da Independência, estão sendo realizados entre os dias 1º e 10 de setembro, sob a coordenação da Marinha do Brasil. O tradicional Desfile Cívico-Militar, no dia 7 de setembro, será às 8h30, na Praça Cívica, no bairro de Petrópolis, em Natal. Na tarde do mesmo dia, às 15h, será realizada uma Parada Naval (um desfile de Navios da Marinha, com percurso entre as Praias do Meio e de Ponta Negra). No período noturno, os navios ficarão fundeados (ancorados) nas proximidades da Praia de Ponta Negra, exibindo luzes verde e amarela.

Fortaleza (CE)

A 10ª Região Militar participará do desfile cívico neste 7 de setembro, em coordenação com o Governo do estado do Ceará. Será um momento de celebrar o Bicentenário da Independência do Brasil, depois de dois anos sem comemorações por causa da pandemia. O evento ocorre na Avenida Beira-Mar, a partir das 7h45, iniciando no aterro da praia de Iracema indo em direção ao Mercado dos Peixes. O palanque principal será montado na altura do Náutico Atlético Cearense. Desfilam cerca de 8.500 participantes representando as Forças Armadas, os órgãos de Segurança Pública, as escolas da rede estadual, municipal e particular. Participarão do desfile cerca de 2,2 mil militares do Exército Brasileiro.

Teresina (PI)

Depois de dois anos sem ocorrer, por conta da pandemia da Covid-19, o desfile cívico-militar volta a ocorrer nesta quarta-feira, a partir das 7h, na avenida Marechal Castelo Branco. Estão sendo previstas cerca de 5 mil pessoas desfilando, entre militares e civis de 40 instituições, entre elas todas as forças militares e policiais que atuam no Piauí. Esse ano o desfile vai ser encerrado com desfile do clube do fusca.

Manaus (AM)

Informamos que o Desfile de 7 de Setembro iniciará 8h30 com o término previsto para 11h30, e este ano celebrando o Bicentenário da Independência do Brasil. A programação está sob a coordenação do Governo do Estado do Amazonas. O Exército Brasileiro será um dos participantes com 2.700 militares.

Palmas (TO)

Em Palmas, o Bicentenário da Independência do Brasil será comemorado com o desfile cívico-militar, no entorno da Praça dos Girassóis, no centro da cidade. A concentração dos pelotões está marcado para começar às 16h30, na Avenida NS-2, entre a LO-02 e LO-01. O desfile está previsto para sair às 18h e segue pela avenida LO-01, sentido Leste-Oeste.

Rio Branco (AC)

Início do desfile está programado para 8 horas, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Biblioteca Pública Estadual.

Boa Vista (RR)

O desfile de 7 de Setembro deve ocorrer a partir das 7 horas, com a vistoria das tropas, na avenida Ene Garcez, em frente ao Portal do Milênio.

Porto Velho (RO)

Em Rondônia, as comemorações do dia da Independência do Brasil serão marcadas com desfile cívico militar. Estudantes de escolas públicas e particulares farão apresentações de bandas de fanfarras durante o desfile na avenida dos Imigrantes, em Porto Velho, capital de Rondônia. Também estão programados desfiles de tropas da Polícia Militar e das Forças Armadas. O desfile está marcado para às 5 horas da tarde.

Belém (PA)

A capital paraense celebrará o Bicentenário da Independência do Brasil com o tradicional desfile cívico-militar, às 9h. O evento terá como ponto alto o desfile na avenida Presidente Vargas. Organizado pelo governo do Estado, com o apoio do Exército Brasileiro.

Macapá (AP)

Desfile Cívico será organizado pelo governo, prefeitura da capital e Exército. O desfile do Bicentenário da Independência ocorrerá na Avenida FAB e contará com a apresentação de 1.300 militares, a partir das 8 horas.

