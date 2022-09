Segurança pública será prioridade na gestão de Mara

- Publicidade -

Durante debate na TV Gazeta, nesta quinta-feira (29), a candidata do MDB, Mara, citou ações que farão parte de sua gestão no governo do Acre.

Atualmente o Acre tem se consolidado no ranking nacional de violência, com o domínio de facções e tráfico de drogas. Para conter tal fato, Mara irá investir em policiamento de fronteira, polícia comunitária e polícia rural, além de integrar as forças de segurança pública, como a Polícia Civil e Polícia Militar.

Além disso, Mara irá investir na geração de emprego, fator que, segundo ela, aumenta o índice de jovens que são abraçados pelas facções no Estado.

“Combater o crime vai além de comprar equipamentos e aumentar o efetivo, temos que combater o crime na raiz, nós temos que gerar emprego, para que as pessoas tenham oportunidade em nosso Estado, é dessa forma que vamos começar a melhorar essa sensação de violência em nosso Estado”, destacou.