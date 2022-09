Segunda etapa do programa cidade iluminada é lançada pela prefeitura de Rio Branco

- Publicidade -

A segunda etapa do Programa Cidade Iluminada foi lançada, nesta quinta-feira (1), pela prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI). O evento ocorreu no bairro Recanto dos Buritis e contou as presenças do prefeito Tião Bocalom e do secretário Joabe Lira.

Nesta segunda fase serão contemplados 18 bairros da Regional Belo Jardim. A estimativa é de que sejam alcançados 2 mil pontos de iluminação nesta região. Somente no Recanto dos Buritis, onde os trabalhos se iniciarão, um total de 20 ruas precisam de iluminação pública.

De acordo com o vice-presidente da União do 2° Distrito, Francisco Mizomar, a capital acreana ficará linda e iluminada após a conclusão da ação.

“A nossa cidade vai ficar linda, toda iluminada com Led e o prefeito, com essa iniciativa, vai deixar a nossa cidade praticamente as claras”.

O prefeito Tião Bocalom falou sobre a importância do Cidade Iluminada com investimento de R$ 12 milhões e da felicidade das pessoas que já receberam a primeira etapa do programa, na regional do Calafate.

“Isso traz segurança para nossa população. Eu vi depoimentos de mães dizendo que agora seu filho está saindo de noite. Eles botam a cadeira na beira da rua e ficam brincando na calçada”.

O secretário Joabe Lira disse que, além das regionais, a prefeitura também está alcançando a zona rural, com o programa Cidade Iluminada.

“Estamos fazendo a parte de iluminação em vários pontos da zona rural, Ramal Belo Jardim, Bom Jesus. O cronograma do Cidade Iluminada vai contemplar tanto a cidade, quanto também, a zona rural”, concluiu.

Galeria de Imagens:

(Fotos: Evandro Derze/Assecom)

Fonte: Assecom – Prefeitura de Rio Branco