SEAGRO já recuperou 350 km de ramais em 2022

A Secretaria Municipal de Agronegócio (SEAGRO), da prefeitura de Rio Branco, divulgou um balanço parcial dos trabalhos realizados em 2022. Até o momento, já foram recuperados cerca de 350 km de ramais.

De acordo com o secretário da SEAGRO, Eracides Caetano, ramais ao longo da estrada Transacreana, Baixa Verde, estrada do Quixadá, Belo Jardim, ramal do Canil e Benfica estão entre as estrada vicinais beneficiadas.

Com a aquisição de cerca de 50 máquinas pela secretaria, e outros 50 equipamentos alugados pelo município, possibilitou a aceleração dos trabalhos. Seis frentes de serviço se revezam na abertura e piçarramento dos ramais. Porém, a meta da SEAGRO é mais ambiciosa, conta o secretário Eracides.

“Nosso objetivo é beneficiar 1200 km de ramais até o fim desse ano. São comunidades que sobrevivem do plantio de legumes, frutas e hortaliças. Eles precisam escoar a produção de inverno a verão”, comentou.