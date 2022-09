“Se foi um fiasco, deixa eu mostrar”, diz Bolsonaro sobre discurso na ONU

“Se foi um fiasco, deixa eu mostrar meu fiasco”, afirmou. Decisão liminar do ministro Benedito Gonçalves desta quinta-feira (22/9) desautoriza a campanha de Bolsonaro de utilizar vídeos captados de forma pública ou particular da fala do mandatário na Assembleia-Geral da ONU, realizada na terça-feira (20/9), em Nova York (EUA).

Em caso de descumprimento, foi fixada multa de R$ 20 mil por peça de propaganda ou postagem feita por qualquer meio. Corregedor-geral do TSE, Gonçalves já havia proibido o uso de vídeos com discurso de Bolsonaro na embaixada brasileira de Londres, onde o presidente foi participar do funeral da rainha Elizabeth II.

O ministro considerou que o uso das imagens na propaganda eleitoral tenderia a ferir a isonomia entre os candidatos, pois faria com que a atuação do Chefe de Estado, em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores, fosse explorada para projetar a imagem do candidato

Bolsonaro voltou a criticar a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que “em breve o Brasil voltar à normalidade” e os chamados por ele de “excessos” devem acabar.

