São Paulo precisa pagar valor milionário para demitir Rogério Ceni

- Publicidade -

O São Paulo teve um episódio no final de semana que mexeu nos bastidores do clube, principalmente na relação entre a torcida e Rogério Ceni. O ídolo são-paulino e atualmente técnico da equipe, partiu pra cima de um torcedor, tirando o celular de sua mão em um claro gesto de irritação.

Sendo alvo de muitas críticas recentes, a verdade é que a relação de Rogério Ceni com o São Paulo será colocada à prova nos próximos confrontos do clube. Confira a sequência de jogos:

Atlético-GO – Sul-Americana (Semifinal)

Corinthians – Campeonato Brasileiro (Clássico)

Flamengo – Copa do Brasil (Semifinal)

Em um cenário desastroso e com eliminação nas Copas e derrota para o Corinthians, o cargo de Rogério Ceni começa a ficar arriscado e o treinador pode não resistir à pressão por sua demissão.

Multa em caso de demissão de Rogério Ceni

Segundo o jornalista Jorge Nicola, para demitir Rogério Ceni, o São Paulo precisará pagar um valor significativo ao treinador e sua comissão técnica. De acordo com Jorge Nicola, a multa rescisória de Rogério Ceni com o São Paulo é de três salários do técnico e sua comissão.

Hoje o salário de Rogério Ceni e toda sua comissão técnica gira na casa dos R$800 mim por mês, portanto, para encerrar o vínculo antes do prazo, o treinador receberia cerca de R$ 2,4 milhões do clube paulista. Depois do empate contra o Cuiabá, o treinador do São Paulo falou sobre o jogo, mas fez questão de explicar o incidente com o torcedor antes do jogo.

“Quinta-feira é de cobrança, tenho certeza que ele estarão presentes e vamos fazer nosso máximo, respeito ao adversário. Um único torcedor estava bem na frente, bem perto do ônibus. Sempre sou o último a descer. Esse torcedor chegou a ofender todos os jogadores, chamou de filho da puta todos. Quando estou descendo do ônibus, ele olha pra minha cara e me chama de filho da p***. Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é você ofender. É baixo nível, mas foi um único torcedor. Se quer falar algo pra mim, vamos lá dentro e você conversa comigo”, disparou Ceni.

Torcedores