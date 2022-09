São Paulo enfrentará nesta quinta-feira a equipe do Atlético-Go pela Copa sul-americana

- Publicidade -

As duas equipes já se encontraram neste ano pelo Campeonato Brasileiro na ocasião, o tricolor paulista venceu a equipe goiana por 2 a 1, os dois gols do primeiro duelo foram marcados pelo atacante Luciano.

O São Paulo chegou as semifinais da Sul-Americana ao eliminar o Ceará em uma disputa por pênaltis na Arena Castelão, já o Atlético-GO se classificou com mais tranquilidade, venceu o Nacional por 1 a 0 no jogo de ida e no jogo de volta venceu por 3 a 0.

A equipe Paulista vem de um série de três derrotas consecutivas, a mais recente foi para a equipe do Fortaleza por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-GO também enfrenta uma sequência difícil de jogos sem vencer, já são quatros jogos sem vitórias, no caso, com duas derrotas e dois empates, a última derrota sofrida aconteceu no último dia 27 para o Goiás por 2 a 1.

O duelo entre as duas equipes irá acontecer nesta quinta-feira dia 1 de Setembro, a partir da 19horas e 30m, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).