Santos perde para o Ceará por 2 a 1 e estaciona em 10º no Brasileirão

Após ter sido batido pelo Goiás, Peixe volta a ser superado pelo mesmo placar, dessa vez, na Arena Castelão, em jogo da 26ª rodada

O Santos visitou o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza, e foi derrotado por 2 a 1 na tarde deste sábado (10) em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gols de Guilherme Castilho e Zé Roberto (para o Ceará) e Marcos Leonardo (Santos).

Com o resultado, o Peixe estaciona em 10º lugar, com 34 pontos. O Vozão deixa a 15ª colocação e assume a 12ª, com 31.

A partida começou com as equipes se estudando muito em campo, mas a monotonia foi quebrada logo aos 6 minutos: Guilherme Castilho tocou na saída de João Paulo após lançamento de Nino Paraíba. 1 a 0 Ceará.

Ficaria ainda pior para o Peixe: aos 29’, Zé Roberto foi oportunista ao aproveitar erro de Eduardo Bauermann, driblou João Paulo e ampliou: 2 a 0. O Alvinegro Praiano até teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas não apresentou efetividade.

Desfecho

O técnico santista Lisca fez três alterações: Luan entrou para a saída de Carabajal; Lucas Pires assumiu o lugar de Zanocelo; e Nathan pegou a posição de Madson, que estava pendurado.

O Peixe engatou seu primeiro ataque perigoso aos 6′: Felipe Jonatan cruzou em velocidade e Gabriel Lacerda, em desesperada tentativa de cortar, mandou a bola na própria trave.

Os visitantes continuaram na pressão e foram recompensados: após erro de Richard, o artilheiro Marcos Leonardo agradeceu e marcou seu primeiro gol após jejum de cinco partidas: 2 a 1. Leonardo marcou seu 17º gol na temporada (9º no Brasileirão), mas não evitou a segunda derrota seguida do Santos – antes, havia levado também 2 a 1 do Goiás.

Agenda

O Santos agora inicia preparação para clássico com o Palmeiras no domingo (18), às 18h30, no Allianz Parque. O Ceará recebe o São Paulo também no domingo (18), às 16h, na mesma Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

Ceará 2 x 1 Santos

Local: Arena Castelão (Fortaleza-CE)

Data e hora: Sábado (10), às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Alex dos Santos e Éder Alexandre (ambos de SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: Guilherme Castilho (Ceará), aos 6’/1ºT ; Zé Roberto (Ceará), aos 29’/1ºT; Marcos Leonardo (Santos), aos 11’/2ºT;

Cartões amarelos: Nino Paraíba (Ceará), aos 9’/1ºT; Richardson (Ceará), aos 37’/1ºT; Eduardo Bauermann (Santos), aos 38’/1ºT; Richard Coelho (Ceará), aos 38’/1ºT; Camacho (Santos), aos 15’/2ºT; Bruno Pacheco (Ceará), aos 30’/1ºT

CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba (Michel); Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard Coelho (Geovane), Richardson (Vásquez), Lima, Guilherme Castilho (Fernando Sobral) e Mendoza; Zé Roberto (Dentinho). Técnico: Lucho González.

SANTOS: João Paulo, Madson (Nathan), Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Bruno Oliveira); Camacho, Vinicius Zanocelo (Lucas Pires) e Gabriel Carabajal (Luan); Lucas Braga (Taílson), Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca.