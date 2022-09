Salcy Lima apresentadora do Jornal da Record mediará debate entre os candidatos ao Governo do Acre

- Publicidade -

A jornalista e apresentadora do Jornal da Record, Salcy Lima, estreará como mediadora no debate com os candidatos ao Governo do Acre na TV Gazeta, nesta quinta-feira (29), a partir de 11:45h, mesmo horário em que normalmente ocorre o programa Gazeta Alerta, apresentado pelo jornalista Astério Moreira.

Salcy Lima nasceu em Belém do Pará, mas há oito anos ela mora em São Paulo. Além de ser a primeira vez mediando um debate, ela também conhecerá o Acre. Para a jornalista, um momento de muitos sentimentos ao mesmo tempo.

“Gratidão, ansiedade, expectativa, responsabilidade e acima de tudo, a honra de participar deste momento importante para a democracia. Sou nortista. Conhecer Acre será uma experiência única, não apenas por esta estreia, mas por fazer isso num Estado que admiro pelas suas peculiaridades, características e similaridades com minha terra. Já me sinto abraçada. É muito bom quando a nossa profissão nos proporciona momentos como esse”, diz Lima.

A mediadora também destacou a importância desse momento tão decisivo para as Eleições 2022. “O debate eleitoral será fundamental não apenas para mim, como jornalista, mas para cada eleitor acreano que acredita no sistema democrático brasileiro, e terá a oportunidade de tirar dúvidas, escolher a melhor opção para encarar os desafios de governar o Acre pelos próximos quatro anos.

Quem vence? O eleitor. “, finaliza.

A TV Gazeta vai realizar o último debate entre os candidatos ao Governo do Estado. Entre eles estão: Gladson Cameli (PP), Jorge Viana (PT), Mara Rocha (MDB), Márcio Bittar (União Brasil), Nilson Euclides (Psol) e o candidato Sérgio Petecão (PSD).

Para quem não puder assistir pela televisão, poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube – TV Gazeta Ac.