Saiba se você está entre os 10,6 milhões que podem sacar o PIS/Pasep em 2022

O Ministério do Trabalho informou que cerca de 10,6 milhões de trabalhadores ainda podem resgatar cerca de R$ 24 bilhões. Essa quantia aguarda os cidadãos que trabalharam entre 1971 e 1988, mas não sacaram os recursos quando foram liberados.

As cotas do PIS/Pasep são um direito dos funcionários da iniciativa pública e privada que trabalharam no período mencionado, mas não fizeram o saque até os dias atuais. O valor está parado em contas da Caixa Econômica Federal e pode ser solicitado a qualquer momento.

De onde vem o dinheiro?

Alguns anos após a extinção do Fundo PIS/Pasep, seus recursos foram incorporados ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Em 2019, uma medida provisória editada pelo governo federal autorizou o saque integral desse dinheiro “esquecido” pelos cotistas.

Como consultar e sacar as cotas?

Para descobrir se você tem direito ou obter mais informações sobre o benefício, acesse o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS) ou site da Caixa. O resgate pode ser solicitado pelo próprio app, na opção “Solicitar saque PIS/Pasep”.

O trabalhador deve escolher entre receber o crédito em conta ou sacar o valor em espécie nas agências bancárias. Valores de até R$ 3 mil podem ser resgatados usando o Cartão Cidadão, em terminais de autoatendimento e casas lotéricas. Já o saque de quantias maiores só é feito no banco.

Herdeiro pode sacar?

Caso o cotista tenha falecido, seu herdeiro legal pode fazer o saque das cotas. A solicitação deve ser feita na opção “Outras situações de saque e PIS/Pasep – Falecimento do trabalhador” do aplicativo do FGTS.

O solicitante precisará apresentar documentos que comprovem o falecimento do trabalhador e seu vínculo com ele. O prazo para resgatar as cotas do PIS/Pasep vai até 1º de junho de 2025.

Fonte: Edital Concursos Brasil