Saiba quem é o stalker que persegue e ameaça mulher há seis anos

- Publicidade -

Equipes da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) cumpriram mandado de busca contra um homem de 37 anos formado em tecnologia da informação (TI) que persegue, há seis anos, uma mulher. Everton Rodrigues Cacau já foi preso duas vezes, usou tornozeleira eletrônica mas, mesmo assim, continua a cometer crimes. Mesmo com todas as medidas cautelares, o stalker segue ameaçando e perseguindo a vítima.

Nesta segunda-feira (12/9), o stalker foi alvo de mais uma investida da polícia, no momento em que estava em casa, no Riacho Fundo. Desta vez, os investigadores apreenderam uma série de equipamentos eletrônicos usados por Everton para perseguir e ameaçar a vítima por meio da internet. Como a mulher o bloqueou de todos os perfis, o criminoso passou a enviar e-mail ameaçadores com filmes onde personagens são sequestrados e mantidos em cativeiro.

Em 14 de fevereiro deste ano, Everton já havia sido preso, em flagrante, por policiais da Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 5ª DP. De acordo com as investigações, o suspeito tinha clara obsessão pela mulher, chegando ao ponto de ameaçar levá-la para um cativeiro e ainda marcar terapia de casal sem nunca ter mantido qualquer tipo de relacionamento com a vítima.

Obsessão Antes da primeira prisão, Rodrigues trabalhava em uma empresa de tecnologia na Asa Norte. A vítima era recepcionista no mesmo local. Em 2016, logo quando começou no emprego, a jovem percebeu que o técnico em TI passou a demonstrar interesse por ela.