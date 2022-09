Saiba qual e moeda de 5 centavos que pode valer até R$ 40

- Publicidade -

Colecionar moedas raras tem se tornado uma atividade não só prazerosa, mas também lucrativa. Isso porque existem moedas raras que podem se transformar em verdadeiras fortunas nas mãos de quem encontrá-las. Dependendo do modelo, seu valor de venda pode ser bem acima do estampado no item.

Um modelo específico tem chamado a atenção dos colecionadores. Trata-se da moeda de 5 centavos emitida no ano de 1999. Por ter recebido uma baixa tiragem, a peça passou a ser valorizada no mercado numismático – de quem entende de venda e compra de moedas raras.

Quando foi emitida, a peça teve tiragem de 11,2 milhões de unidades. Agora, o preço dela pode variar entre R$ 10 e até R$ 40. Claro que este que não é um daqueles casos em que um único item atinge valores astronômicos. Mas todo dinheiro extra é bem-vindo, não é mesmo?

O que fazer se você encontrar uma dessas?

Nos últimos meses, a procura por moedas raras aumentou. Um exemplo de itens que podem valer muito são as moedas de R$ 1 dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A coleção completa, por exemplo, pode ser vendida a R$ 7 mil.

Mas quem deseja fazer dinheiro com esse mercado deve não só saber onde encontrar essas peças, mas como vendê-las.

Uma dica é buscar por leilões de moedas ou investir nos marketplaces mais conhecidos, como Mercado Livre e Ebay. Além disso, fique de olho e tenha cuidado com possíveis golpes, tanto para quem vende quanto para quem compra.

Fonte: Edital Concursos Brasil