Saiba qual aplicativo tem que ser excluído do seu Xiaomi com urgência 

A Xiaomi é uma marca que se popularizou entre os brasileiros pelo excelente custo benefício em diversas linhas. Os smartphones da empresa usam o sistema Android e costumam ter menos barreiras de proteção quando comparado com o iOS. Dessa forma, exige que os usuários tenham cuidado ao realizar downloads na loja de apps, porque invasores deixam rastros nas plataformas.

Medidas de segurança

Ao baixar um aplicativo, nem todos observam a política de uso dos recursos, assumindo certo risco. Sendo assim, esquecem de ler quais tipos de concessões a ferramenta pede para funcionar. Por exemplo, uma aplicação pode solicitar o acesso a sua galeria, mensagens e outros arquivos, mas se não esclarecer adequadamente o objetivo da coleta dessas informações, fere a privacidade das pessoas.

Alerta: WhatsApp Plus

O WhatsApp Plus é um desses aplicativos que levantaram suspeitas ao aproveitar falhas de segurança do sistema Android. Apesar de estar disponível, basta conferir a lista de requisitos de seguridade do Google para perceber a inadequação à gestão de informações. Se você tem o app instalado, desinstale do smartphone o mais rápido possível, buscando evitar prejuízos.

Problemas envolvendo Xiaomi

Dependendo da marca, a operação do Android pode ser mais ou menos flexível quanto a entrada de novos desenvolvedores. Ao mencionar o Xiaomi, isso não exclui que outros dispositivos deixem de correr risco. Caso tenham acesso a esse mecanismo, não instalem na tentativa de recorrer a alternativas de redes sociais invalidadas e orientadas aos ataques virtuais.

Popular entre os jovens, o WhatsApp Plus é uma versão do WhatsApp que não é oficial, mas atrai um público diverso ao oferecer interface personalizada. No perfil, o usuário consegue mudar a cor das configurações e o código pode ser mudado, tornando a página ainda mais personalizável. Ainda sim, proteja seus dados e antes de baixar qualquer aplicativo, observe sua procedência.

Fonte: Edital Concursos Brasil