Saiba por que 7 de setembro foi escolhido para comemorar a Independência do Brasil 

Já existiram duas datas para a comemoração da Independência do Brasil. O 7 de Setembro, quando a independência foi de fato proclamada, e o 12 de outubro. Como registrado nos livros, D. Pedro I proclamou a independência em 7 de setembro de 1822. Mas, na época, com a dificuldade de propagação das informações pelo território nacional, a maioria das pessoas não ficou sabendo do ocorrido no dia, nem sequer no próprio mês de setembro.

A população em geral só ficou a par das boas-novas em 12 de outubro do mesmo ano, data do começo do reinado de Dom Pedro I como imperador do Brasil e também o dia do aniversário de 24 anos dele. Quando proclamou a Independência, ele era muito jovem, tinha apenas 23 anos.

Quando Dom Pedro I abdicou do trono em nome do filho, em 1831, para voltar a Portugal, não fazia mais sentido comemorar sua coroação de 12 de outubro.

A ideia, então, era passar a celebração para o dia 2 de dezembro, data de nascimento de Dom Pedro II. Mas, na época, ele era um menino de apenas 6 anos, que não assumiu o poder de fato. A data, então, acabou descartada.

O dia 7 de setembro, então, se consolidou como o Dia da Independência do Brasil.

Fonte: CNN Brasil