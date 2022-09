Saiba o que é real ou não, no quadro mais famoso do Museu do Ipiranga que idealiza fato histórico; ‘Independência ou Morte’

A obra foi encomendada ao artista pelo governo de São Paulo em 1886 como uma forma de homenagear o império brasileiro e foi entregue em 1888, um ano antes da Proclamação da República.

Para a historiadora Michelli Scapol Monteiro, que faz pós-doutorado no Museu Paulista e é curadora adjunta da exposição “Uma História de Brasil”, da qual o quadro de Américo faz parte, a ideia da obra era criar uma imagem idealizada do passado. Portanto, não se deve considerar o que é mostrado na pintura como retrato fiel do fato em si.