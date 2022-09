Saiba como solicitar o ‘Telefone POPULAR’ usando o CadÚnico

- Publicidade -

O Acesso Individual Classe Especial (AICE), também conhecido como Telefone Popular, é um programa em que os beneficiários conseguem ter 90 minutos de chamada para telefones fixos pagando somente uma taxa entre R$ 13 e R$ 15, dependendo do estado. Saiba mais sobre o benefício a seguir!

Como funciona o Telefone Popular?

O programa Telefone Popular foi criado para que famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) tenham o acesso à telefonia fixa com condições mais favoráveis. Dessa forma, o custo mensal da assinatura acaba sendo reduzido.

Para ter acesso ao programa, pede-se que as famílias estejam com os dados corretamente atualizados no CadÚnico. Além disso, o programa não permite a realização de chamadas para celulares ou números internacionais.

Os interessados neste tipo de transação devem comprar crédito extra, vendidos em casas lotéricas ou lojas conveniadas.

Outro ponto importante é que os minutos são disponibilizados para a utilização dentro do mês de vigência, ou seja, eles não são cumulativos para os meses subsequentes. Sendo assim, cada família recebe 90 minutos para gastar, independentemente do que foi utilizado no mês anterior.

Como participar do Telefone Popular?

A participação no Telefone Popular exige que a família esteja com os dados em dia no CadÚnico. Outro ponto importante é solicitar uma linha telefônica às lojas concessionárias, como a Oi, Vivo, Algar Telecom e Sercomtel.

Para a solicitação, é necessário ter em mãos o CPF, o Número de Identificação Social (NIS) ou o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI), no caso de famílias indígenas.

Depois de realizada a solicitação de atendimento nas centrais citadas acima, o beneficiário deve aguardar um prazo de sete dias para a liberação da linha.

Para eventuais dúvidas a respeito do pedido, basta entrar em contato com as concessionárias abaixo (de acordo com cada região):

10315 – Telefônica/Vivo

10331 – Oi Região 1

10343 – Sercomtel

10312 – CTBC Telecom

10314 – Oi Região 2 (antiga área de atendimento da Brasil Telecom)

Fonte/ Portal editalconcursosbrasil.com